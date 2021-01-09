181 دراجاً مواطناً في آخر السباقات التأهيلية إلى بطولة السلم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، منافسات السباق التأهيلي الثالث لفئة الهواة المواطنين، الذي تقام منافساته بمنطقة القدرة في دبي.

ويقام الحدث بدعم وتوجيهات مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

ويتأهّل من السباق 20 ينضمون إلى 40 دراجاً نجحوا في التأهل من المرحلتين الأولى والثانية، للاشتراك في النسخة الخامسة من البطولة التي تقام 25 الجاري. ويقام السباق لمسافة 93 كلم بمشاركة 181 دراجاً من الهواة المواطنين، الذين يأملون في حسم أحد المراكز المؤهلة.

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