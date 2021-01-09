أبوظبي تستضيف النسخة الثالثة من جزيرة النزال «يو إف سي»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تتشارك دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومنظمة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة، لتنظيم النسخة الثالثة من جزيرة النزال من «يو إف سي» التي تنطلق في جزيرة ياس بأبوظبي 16 الجاري.

وتستهل «يو إف سي» فعالياتها لعام 2021 مع نزالات «ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي»، التي تشهد عودة الجماهير للمرة الأولى إلى فعاليات «يو إف سي» منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

وتعود بطولات «يو إف سي» إلى مقرها العالمي الآمن في صالة «الاتحاد أرينا الجديدة» بجزيرة ياس بأبوظبي، لتستضيف ثلاثة نزالات كبرى خلال سبعة أيام فقط، بحضور أعداد محدودة من المشجعين، في إنجاز جديد نتيجة للتعاون المثمر بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وتقام أول بطولة «يو إف سي» لهذا العام، 16 الجاري، مع بطولة «يو إف سي ليلة القتال) لوزن الريشة، والتي تجمع بين «ماكس هولواي»، المصنف أول عالمياً، وخصمه الأميركي «كالفن كتار»، المصنف سادساً.

- تعود بطولات «يو إف سي» إلى مقرها العالمي الآمن في صالة «الاتحاد أرينا الجديدة»، وتقام على مدى سبعة أيام، وتشهد عودة الجماهير للمرة الأولى إلى الفعاليات.

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