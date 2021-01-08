المصدر: الامارات اليوم

قناة

استغربت جماهير عيناوية إعادة حساب النادي في «تويتر» لمقاطع من حلقات قناة النادي، التي تتم فيها مهاجمة مدرب الفريق، بيدرو إيمانويل، ومطالبته فيها بالاستقالة.

انتخابات

ينوى مسؤول بارز الترشح لخوض انتخابات اتحاد لعبة فردية على مقعد الرئاسة، بعد أن غاب عن المشهد الرياضي لفترة ليست بالقصيرة، إذ بدأ هذا المسؤول التواصل مع بعض اللاعبين السابقين والكوادر الإدارية، لتشكيل القائمة التي ستترشح للانتخابات.

بدائل

يسابق أحد أندية المحترفين الزمن للتخلص من ثلاثة لاعبين أجانب، تمهيداً للتعاقد مع ثلاثة آخرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ تدور المفاوضات معهم لتقليص قيمة مستحقاتهم المالية عن فترة عقودهم الممتدة لنهاية الموسم.

وكيل

أكد مسؤول في نادٍ محلي أن إدارة ناديه لم تدخل في أي مفاوضات مع لاعب الزمالك المصري، محمد السيد زيزو، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، مشدداً على أن الترشيح جاء من وكيل لاعبين، وتم رفض العرض في وقته.

مصير

بات مصير لاعب أجنبي في صفوف أحد أندية الدوري مجهولاً، بعد عودة المهاجم الأجنبي الكبير بالفريق إلى صفوف النادي مجدداً، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

إعارة

اشترطت إدارة أحد أندية الدوري على لاعب في صفوف الفريق، الموافقة على إعارته إلى أحد الأندية الأخرى، مقابل الموافقة على تمديد عقده لمدة موسم آخر، بالشروط نفسها التي وقّع عليها في عقده السابق، بينما طلب اللاعب منحه فرصة للتفكير.

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