75 لاعباً في بطولة الإمارات للتايكواندو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد التايكواندو عن تسجيل 75 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، التي تنطلق صباح اليوم، بضيافة نادي اتحاد كلباء، وبمشاركة ثمانية أندية هي: عجمان والشارقة للألعاب الفردية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء ومصفوت ودبا الفجيرة وفريق كي فايترز (أبوظبي). وقال اتحاد اللعبة في بيان أمس: «ستقام اليوم منافسات الرجال بمشاركة 40 لاعباً، بينما ستقام منافسات البنات غداً بإقامة بمشاركة 35 لاعبة، ويشرف على البطولة المدير الفني محمد إسحاق، ورئيس لجنة الحكام خالد المقبالي». وتعتبر البطولة الحالية انطلاق موسم التايكواندو، الذي سيتضمن إقامة 10 بطولات.

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