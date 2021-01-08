21 مباراة في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل غداً منافسات النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 50 فريقاً من 17 أكاديمية خاصة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن 21 مباراة ستجمع بين الفرق المشاركة، حيث يلتقي فريق لاليغا فالنسيا مع فريق لاليغا سيلفيا في التاسعة من صباح الغد ضمن فئة تحت ثماني سنوات، وتقام مباريات عدة في التوقيت نفسه، ففي فئة تحت 10 سنوات يلتقي فريق «تالنتد فوتبول أكاديمي» مع فريق «اتس جست فوتبول»، كما يلتقي «النجم الأزرق» مع «لاليغا سافيلا».

وفي فئة تحت 12 سنة يلتقي فريق «جي سي يونايتد» مع فريق «لاليغا فالنسيا»، وفريق «إيه إف إيه كانيجيا» مع فريق «سبورتنغ دبي»، وفريق «فوكسز» مع فريق «لاليغا إتش بي سي»، وفي الساعة 10:15 صباحاً يلتقي فريق «غولدن ستار أكاديمي» مع فريق «لاليغا سافيلا»، وفريق «تالنتد فوتبول أكاديمي» مع فريق «النجمة الزرقاء»، وفريق «آي جي إف» مع فريق «سبورتنغ دبي تحت 11 سنة»، وفي فئة تحت 14 سنة يلتقي فريق «إيه إف إيه أجويرو» مع فريق «لاليغا فالنسيا»، وفي الساعة 11:30 صباحاً يلتقي فريق «غولدن ستار أكاديمي» مع فريق «لاليغا إتش بي سي»، وفريق «إيه إف إيه بابلو آيمر» مع فريق «لاليغا سيفيلا»، ويلتقي فريق «أي إف سي أثليتك» مع فريق «فوكسز».

ووفق بيان المجلس، يشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة يتوزعون على ست فئات هي: 8 و10و12 و14 و16 و18 سنة، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة.

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