«إيسيا 2026».. الفن يعيد اكتشاف علاقته بالتكنولوجيا والهوية في دبي

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي استعداداتها لتنظيم النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية.

وكشفت «دبي للثقافة» عن أبرز ملامح البرنامج الأكاديمي والفني للحدث الدولي، الذي سيُقام وفق نموذج هجين يجمع بين برنامج فني حضوري تتوزع فعالياته على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي سيُقدم عبر المنصات الرقمية، بما يوسع نطاق الحضور والتفاعل، ويتيح للمجتمعات الإبداعية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم التعاون وتبادل الأفكار والخبرات.

كما أظهرت بيانات الهيئة حجم الإقبال الدولي على المشاركة في المؤتمر، حيث استقبل البرنامج الفني أكثر من 1000 مشاركة، اختير منها 100 عمل فني، فيما استقطب البرنامج الأكاديمي ما يزيد على 150 مشاركة، وسيتضمن نحو 140 ورقة بحثية، إلى جانب أكثر من 40 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 15 ورشة عمل، و10 جلسات نقاشية، و7 مختبرات بيئية، إضافة إلى 4 معارض وجلسات ضمن المسارات الخاصة للبرنامج الفني، ستقدم محتوى متنوعاً يمزج بين المعرفة والممارسات الفنية والتجارب الإبداعية، ما سيحوّل الإمارة إلى مساحة مفتوحة للحوار والتجريب واستكشاف التحولات التي تعيد صياغة العلاقة بين الفن والتكنولوجيا.

وستتنوّع أجندة المؤتمر الدولي بين الكلمات الرئيسة وعروض الأوراق الأكاديمية والنقاشات المتخصصة وحوارات الفنانين، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب الفنية. كما ستتضمن «قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة»، التي ستتناول موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة.

وسيقدم البرنامج الفني تشكيلة واسعة من الفعاليات التي ستقام في مواقع متعددة في دبي، ليحوّلها إلى مساحات يلتقي فيها الفن بالتكنولوجيا والابتكار. وستتوزع فعاليات البرنامج على عدد 20 موقعاً، في أرجاء دبي، كما سيعرض المؤتمر تشكيلة من الأعمال الرقمية والغامرة والمشاريع البحثية المرتبطة بالمكان، التي تبحث في التقاطعات بين الإبداع والعلوم والتقنيات الحديثة، وتفتح أمام الجمهور مساحات متنوعة للتفاعل مع التوجهات الفنية المعاصرة، والتعرّف إلى إمكانات التقنيات في ابتكار أشكال جديدة من التعبير والإبداع.

وقالت مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، ميثاء علي البلوشي: «تعكس أعداد المشاركات التي استقطبها مؤتمر (إيسيا 2026) من مختلف أنحاء العالم قدرة الإمارة على جمع الفنانين والباحثين والممارسين، وما تتميز به من بيئة تشجع على الابتكار وتبادل الأفكار، وتفتح أمام المواهب المحلية آفاقاً أوسع للتعلم والتجريب وبناء علاقات مع شبكات دولية متخصصة».

وأضافت: «تكمن أهمية مؤتمر (إيسيا 2026) في تنوع التخصصات والخبرات التي يجمعها، وما يتيحه من تفاعل بين الفن والبحث والتكنولوجيا، وإيجاد مسارات جديدة للتعاون وتطوير الممارسات، بما يعزز قوة منظومة الفنون الرقمية والواعدة ويدعم نموها واستدامتها»، وسيناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسة، هي: محور «نسج كوكبات رقمية»، و«حوارات كونية» و«مستقبلات البيئة والتكنولوجيا»، و«عوالم مترابطة».

حدث عالمي

المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة يُعد من أبرز الأحداث العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويجمع سنوياً الفنانين والمصممين والباحثين والأكاديميين والتقنيين والقيّمين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل المعارف والخبرات، وبحث أوجه التلاقي بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مسارات تطور الممارسات الرقمية والواعدة.

ميثاء البلوشي:

تعكس أعداد المشاركات العالمية في المؤتمر قدرة دبي على جمع الفنانين، وما تتميز به من بيئة تشجع على الابتكار وتبادل الأفكار.

• 100 عمل فني

• 140 ورقة بحثية

• 40 لقاءً وحواراً

• 15 ورشة عمل