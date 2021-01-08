الذيد يطلب انتصاره الأول في الدرجة الأولى أمام دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل■الفجيرة

يحلّ فريق الذيد ضيفاً ثقيلاً على دبا الفجيرة، الساعة 16:50 مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، التي يتقابل فيها أيضاً التعاون مع الحمرية ومصفوت مع العربي، بينما سيغيب البطائح (متصدر المسابقة بـ18 نقطة) عن الجولة لتمتعه بالراحة الإجبارية.

ويمكن لنتيجة مباراة الذيد ودبا أن تغير من ترتيب الفرق ومراكزها بشكل كبير، تزامناً مع بقية نتائج الجولة التي يلعب فيها بالتوقيت نفسه من مساء الغد دبا الحصن مع الإمارات ومسافي مع العروبة، إذ يبلغ رصيد النواخذة 11 نقطة في المركز الخامس، وهو الرصيد ذاته لفريقَي الإمارات ودبا الحصن، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويبحث الذيد (نقطة واحدة) عن أول انتصار له في الموسم، بعد خمس خسائر، بينما يبحث مدرب دبا سليمان البلوشي، عن فوزه الثالث على التوالي منذ تسلمه تدريب الفريق خلفاً للمصري طارق السيد، الذي تمت إقالته بعد سلسلة من النتائج غير المرضية. وتبرز إلى الواجهة مباراة التعاون مع الحمرية لأهميتها في استعادة الأخير حظوظه في المنافسة على الصعود، بالاستفادة من تراجع أداء التعاون ونتائجه، ونشوة نيل أربع نقاط مهمة في آخر مباراتين، إذ يبلغ رصيد الحمرية تسع نقاط، وفي حال فوزه بالمباراة سيدخل الفريق المنافسة مجدداً، خصوصاً أنه خاض مباراة أقل من الفرق التي تتقدم عليه في الترتيب.

ولا تقلّ مباراة مصفوت والعربي أهمية، كون نتيجتها ستصعد بالفائز مراكز أعلى، خصوصاً العربي الذي يبلغ رصيده ست نقاط مقابل ثلاث لمصفوت.

ويترقب جمهور أندية الدرجة الأولى، غداً، مباراة قوية ومثيرة تجمع دبا الحصن والإمارات، وتعد من أقوى وأهم مباريات الجولة الحالية، التي يبحث فيها دبا الحصن عن الفوز للحفاظ على حظوظه قوية، بينما يسعى «الصقور» إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ أربع مباريات، فيما يخوض مسافي (الوصيف) مواجهة صعبة أمام العروبة (ثماني نقاط) بهدف الفوز الذي سيبقيه في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ترتيب دوري الدرجة الأولى

1- البطائح 18 نقطة.

2- مسافي 12 نقطة.

3- الإمارات 12 نقطة.

4- دبا الحصن 12 نقطة.

5- دبا 11 نقطة.

6- الحمرية تسع نقاط.

7- العروبة ثماني نقاط.

8- التعاون سبع نقاط.

9- العربي ست نقاط.

10- مصفوت ثلاث نقاط.

11- الذيد نقطة واحدة.

مباريات اليوم

الذيد - دبا الفجيرة 16:50

التعاون - الحمرية 16:50

مصفوت - العربي 16:50

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