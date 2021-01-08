الشارقة يهدّد الوصل بسيناريو «سواريز»

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

يحلّ فريق الوصل ضيفاً ثقيلاً على الشارقة، الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي.

واستعد الشارقة، الذي تعد هذه المباراة الظهور الأول له في هذه المسابقة هذا الموسم، جيداً لهذه المواجهة التي يخوضها منتشياً بتعزيز صدارته للدوري بفوزه الأخير على عجمان 2-صفر، فيما تعادل الوصل مع شباب الأهلي 2-2 في آخر مباراة للفريق في الدوري.

ويسعى الشارقة خلال المباراة إلى تكرار سيناريو تفوقه على الوصل مجدداً، بعدما فاز عليه أخيراً ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي 2-1، سجلهما المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، في مرمى فريقه السابق الوصل، في آخر لقاء جمع بينهما على الملعب نفسه في ديسمبر الماضي، في حين يأمل الوصل الفوز على «الملك» وردّ اعتباره من جديد، ووضع حد لتفوق الشارقة عليه في الفترة الأخيرة.

ويخوض الفريقان المباراة من دون نجومهما الدوليين في المنتخب الوطني الذي يخوض حالياً معسكراً داخلياً في دبي، إذ يفقد الشارقة حارسه الأساسي عادل الحوسني، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن، وماجد سرور، في حين يغيب عن الوصل علي سالمين وفابيو دي ليما.

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