خورفكان يستضيف شباب الأهلي بحثاً عن إنجاز

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

يستضيف نادي خورفكان، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، شباب الأهلي، في المباراة التي ستقام في استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، ويسعى خورفكان من خلالها إلى مواصلة مشواره المميز في البطولة، والوصول إلى مراحل متقدمة، وتحقيق إنجاز في الموسم الحالي، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى المضي قدماً في البطولة وتعويض تراجعه في مسابقة الدوري.

ويخوض الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز، خصوصاً شباب الأهلي الذي يطمح إلى البقاء في أجواء المنافسات، بينما يسعى «النسور»، بقيادة نجمه البرازيلي لوبيز، إلى صناعة التاريخ، ويراهن خورفكان على نشوة الفوز على الفجيرة في المباراة الأخيرة للدوري، بينما يراهن شباب الأهلي على استعادة نجمه البرازيلي، كارلوس إدواردو، لمستواه المعهود وتسجيله هدفين أمام الوصل، إضافة إلى تألق مواطنه خيسوس.

ونجح خورفكان في التغلب على العين في الدور الأول للبطولة بنتيجة 4-2، والتعادل دون أهداف، بينما وصل شباب الأهلي لهذه المباراة بعد فوزه على الظفرة 3-صفر، والتعادل بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تعادلا في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي بهدفين لكل منهما.

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