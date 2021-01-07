النصر يخوض تحدي الفجيرة للدفاع عن لقب «الكأس»

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

يبدأ النصر حامل لقب كأس الخليج العربي، حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف الفجيرة في استاد آل مكتوم عند الساعة 20:00 مساء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي، في مباراة قوية ومتكررة، حيث تواجه الفريقان على الملعب نفسه في بطولة دوري الخليج العربي قبل أقل من شهر ونجح النصر في تحقيق الفوز بصعوبة بنتيجة 3-2، وهو ما يعطي الأفضلية للعميد من الناحية الفنية والتاريخية أمام الفجيرة.

وكان النصر قد نجح في الفوز بلقب كأس الخليج العربي الموسم الماضي، وهي البطولة الوحيدة التي تم اعتمادها محلياً في 2020، قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب جائحة «كورونا»، وكان الفريق قد فاز على شباب الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، في مباراة قوية شهدت عودة العميد للتتويج بالبطولات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عدداً من الصور لتدريبات الفريق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» داخل صالة الجيم، قبل يومين من المباراة، وظهر اعتماد المدرب على بعض تدريبات التوافق العضلي والعصبي استعداداً لهذه المباراة المهمة.

ويسعى العميد إلى إنهاء المواجهة بنتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة يوم 25 الجاري، لضمان التأهل للدور نصف النهائي.

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