المصدر: الامارات اليوم-دبي

طموح

قال لاعب في نادٍ محترف منافس إن جلوسه المتكرر على دكة البدلاء قلّص من طموحه في الوصول إلى المنتخب، مبيناً أنه لن يتوانى بقبول عرض بمبلغ مالي أقل من أجل استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

رد

ردّ لاعب دولي مواطن على رغبة ادارة النادي تجديد عقده بالاستغراب، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة، ما أفقده مكانه في المنتخب، وردّ بأنه يرغب في اللعب لفريق يقدّر إمكاناته الفنية.

«لايكات»

استغرب مغرّدون قيام لاعب شاب بعمل «لايكات» لبعض المنشورات «غير الأخلاقية»، مشيرين إلى أنه شخصية عامة، ويجب أن يكون مسؤولاً عن تصرفاته أمام متابعيه وقدوة للآخرين.

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