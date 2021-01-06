نادٍ في دوري الخليج العربي يطلب ضم «زيزو» من الزمالك

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد وكيل أعمال لاعب الزمالك المصري أحمد سيد زيزو، نادر شوقي، أن الأخير تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوقي لقناة «أون تايم سبورتس» المصرية: «هناك عرض ضخم من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع زيزو، وسيتم عقد جلسة مع إدارة الزمالك لمناقشة العرض».

وأضاف: «العرض الإماراتي لا يمكن أن يُقدم الزمالك مثله إلى زيزو، وأنا أمثل الجانب الإماراتي في هذا الشأن».

ويرتبط زيزو بعقد مع الزمالك حتى 2022، ويعد من نجوم الفريق في الموسم الماضي، الذي حقق خلاله «الأبيض» لقبَي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، إلى جانب تأهله إلى نهائي أبطال إفريقيا.

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