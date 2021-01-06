إبراهيموفيتش يريد المشاركة في قمة «ميلان - اليوفي» رغم الإصابة

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

يسعى ميلان اليوم إلى تأكيد جديته بالمنافسة على لقبه الأول منذ 2011، وذلك من خلال الفوز على ضيفه وغريمه يوفنتوس في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، بينها «لاغازيتا ديلو سبورت»، أن أبرز لاعب في ميلان إبراهيموفيتش، الذي اقترب من التعافي من الإصابة، أصر على مدربه بيولي بأن يشارك في قمة اليوفي، إلا أن المدرب لا يريد المخاطرة بلاعبه، خصوصاً أنه لم يتعاف 100%. وذكرت أن مشاركة إيبرا تبقى محل شك في المباراة، وأن الأقرب ألا يظهر، رغم إصراره الشديد.

وفرض ميلان نفسه هذا الموسم منافساً جدياً، رغم افتقاده إلى الأسماء الرنانة، باستثناء إيبرا. ولم يذق ميلان طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وجميع المباريات الـ15 هذا الموسم.

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