كايو: خورفكان هدفه نصف نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زاناردي ان لاعبيه يدركون اهمية المباراة القادمة مع شباب الأهلي ضمن ذهاب ربع نهائي كاس الخليج العربي الخميس المقبل. وقال في المؤتمر الصحافي: هدفنا بلوغ نصف نهائي الكأس.

وتابع أيضا: نسعى لتحقيق النتيجة الايجابية لمواصلة المشوار في البطولة، خصوصا وان استعدادات الفريق كانت مميزة. وقال إنه يتمنى أن تنعكس قيمة الفوز الأخير الذي حققه خورفكان على الفجيرة في بطولة الدوري، متمنيا ان ينعكس ذلك على اللاعبين أمام فرسان دبي، ومؤكدا أن الطموحات كبيرة.

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