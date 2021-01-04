شباب الأهلي يذيق النصر أول خسارة في دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز شباب الأهلي على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كرة قدم الصالات، وهي أول خسارة للعميد في البطولة، كما شهدت الجولة نفسها فوز مليحة على اتحاد كلباء 4-2، وفوز البطائح على دبا الحصن (2-صفر)، وأصبح رصيد شباب الأهلي 22 نقطة في المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة عن النصر، الذي حلّ في المركز الثاني، بينما يأتي البطائح في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ثم دبا الحصن ومليحة والظفرة ولكل منهم 12 نقطة، والحمرية 10 نقاط ثم خورفكان ثماني نقاط واتحاد كلباء سبع نقاط، وأخيراً الشارقة بأربع نقاط فقط.

وسيطر شباب الأهلي على الدقائق الأولى من الشوط الأول، وتمكن حارس النصر، خليفة صلاح، من التصدي لكرتين مبكرتين لتسجيل الأهداف بعد تسديدات من مسافة بعيدة.

واستعاد النصر سيطرته على المباراة، وتمكن من التقدم أولاً عن طريق لاعبه، طلال فهد، في الدقيقة 10، وعادل شباب الأهلي النتيجة عن طريق راشد عبيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات المباراة وردّ قائم النصر كرة للاعب البرازيلي لوكاس، قبل أن يتمكن لاعب فرسان دبي، أحمد بن حماد، من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 12.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news