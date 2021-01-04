«الاعتراض» تلغي البطاقة الحمراء عن عبدالرحمن صالح

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن قبول هيئة الاعتراض على قرارات الحكام، الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به الشركة، بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الفريق عبدالرحمن صالح في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي بالجولة الـ12 لدوري الخليج العربي.

وذكرت شركة الوصل على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكم قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها عبدالرحمن صالح في مباراة الوصل وشباب الأهلي، إذ تقدمت الشركة بالشكر إلى هيئة الاعتراض على إنصافها للاعب.

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