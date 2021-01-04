الشارقة يعلن نجاح العملية الجراحية للاعب الظنحاني

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة نجاح العملية الجراحية التي أجريت، أمس، للظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خالد الظنحاني، على مستوى منطقة الحوض. وذكر النادي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللاعب سيبدأ برنامج العلاج التأهيلي للتعافي واستعادة جاهزيته لخوض المباريات. وكان النادي قد أعلن سابقاً أن فترة غياب اللاعب عن الملاعب ستكون نحو شهرين، يخضع خلالها لفترة علاج تأهيلي قبل العودة مجدداً.

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