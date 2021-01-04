صحيفة: الجزيرة يطلب ضم الروماني موروتان مقابل 10 ملايين يورو

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام رومانية أن نادي الجزيرة تقدم بعرض رسمي لنادي ستيوا بوخارست، للتعاقد مع اللاعب الروماني أوليمبيو موروتان مقابل 10.5 ملايين يورو.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» أن لاعب الوسط موروتان قد يغادر إلى الإمارات خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تلقى ستيوا بوخارست عرضاً كبيراً من الجزيرة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وأشارت إلى أن رئيس نادي ستيوا بوخارست، جيجي بيكالي، يرغب في الحصول على 15 مليون يورو، مقابل بيع موروتان، مبينة أن المفاوضات جارية بين الناديين، وقد يتم الاتفاق على الصفقة في الأيام المقبلة.

وبيّنت أن صانع الألعاب موروتان قد يصبح أغلى لاعب ينتقل من الدوري الروماني، إذ يحمل الرقم القياسي اللاعب نيكولاس ستانسيو، الذي انضم إلى أندرلخت البلجيكي مقابل 9.8 ملايين يورو.

يذكر أن القيمة السوقية للاعب أوليمبيو موروتان تبلغ 1.3 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما شارك في الموسم الحالي مع ستيوا بوخارست في 14 مباراة، وصنع 10 أهداف، وأحرز ثلاثة.

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