الأرقام لا تنصف المدرب بيدرو في عامه الأول مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

يكمل المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، اليوم، عامه الأول مع العين، في وقت تكشف الأرقام، التي حققها بعد 12 شهراً من توليه المهمة، أنه لايزال دون الطموح، إذ خاض 33 مباراة فاز في 14 وخسر 10 وتعادل في تسع، وخرج من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلى جانب مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، فيما يبتعد حالياً عن دائرة المنافسة على لقب الدوري بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر، وتنتظره مهمة مصيرية أمام الاستقلال الإيراني في ملحق دوري أبطال آسيا.

وكانت الأنظار متوجهة إلى بيدرو في الموسم الحالي، لإحداث الفرق والتأكيد على جدارته بقيادة الفريق، عطفاً على نتائج الموسم الملغى، حينما قاد الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة، إلى جانب بقائه منافساً قوياً على لقب الدوري بفارق ست نقاط خلف شباب الأهلي المتصدر، قبل إلغاء المنافسة بعد انتشار وباء «كورونا».

لكن المدرب البرتغالي قاد «الزعيم» لأسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركات «البنفسجي» في دوري الخليج العربي على مدار الـ13 عاماً، بعد أن جمع خمس نقاط فقط في أول أربع جولات، في وقت يحتفظ المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، بأفضل انطلاقة بعد أن جمع 12 نقطة (العلامة الكاملة) في موسم 2018-2019، إلى جانب فوزه بثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخ النادي، وحصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018.

وعلى مدار 12 شهراً أشرف فيها بيدرو على قيادة «الزعيم»، لم يستقر على تشكيلة ثابتة إذ شهدت كل اللقاءات التي خاضها تغيرات في الأسماء المشاركة، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في فقدان الفريق عامل الانسجام، ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الدوري (20 نقطة)، بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر. وخاض بيدرو 33 لقاء، وتلقى 10 هزائم، متجاوزاً بذلك المدرب السابق، الكرواتي زوران ماميتش، الذي خسر تسعة لقاءات، لكن الأخير خسر هذه المواجهات من أصل 43 مناسبة. من جهته، أكد قائد فريق العين السابق، سالم جوهر، في تصريحات صحافية، أن المدرب بيدرو لا يجب أن يستمر في تدريب الفريق عطفاً على سوء النتائج وعدم قدرته على إدارة المباريات، مطالباً اللجنة الفنية في النادي بضرورة التحرك لوضع حد لما يقوم به من أخطاء تسببت في النتائج التي تحققت حتى الآن، وأدت إلى ابتعاد الفريق عن دائرة المنافسة على اللقب.

أرقام بيدرو في السنة الأولى

دوري الخليج العربي

- لعب 20

- فاز 10

- تعادل 6

- خسارة 4

دوري أبطال آسيا

- لعب 7

- فاز 2

- تعادل 2

- خسارة 3

كأس رئيس الدولة

- لعب 3

- فوز 2

- خسارة 1

كأس الخليج العربي

- لعب 3

- تعادل 1

- خسارة 2

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