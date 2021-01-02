جيسوس ينقذ النصر أمام الوحدة في مباراة الأهداف الضائعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق الوحدة في الخروج بنقطة التعادل أمام النصر في مباراة رائعة جمعت الفريقين في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليصل النصر إلى النقطة 24، ويفشل مرة أخرى أمام الكبار والاقتراب من صدارة الشارقة، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 19 في جدول الترتيب، ويواصل التمسك بأمل الاقتراب من مربع الكبار، وكان النصر قد خسر من قبل أمام الشارقة والعين.

وتقدم النصر بهدف رائع عن طريق ضياء سبع في الدقيقة التاسعة من رأسية متقنة، مستغلاً تمريرة ريان مينديز العرضية. وقدم النصر واحداً من أجمل أشواطه في البطولة، لكنه تفنن في ضياع الفرص أمام المرمى عن طريق تيغالي والهولندي كواس.

ودفع النصر ضريبة ضياع الفرص في الشوط الأول، وسنحت للوحدة الفرصة من ركلة جزاء مبكرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لكن لاعب الوحدة، الكونغولي موباكو، أضاعها بعد تصدٍ رائع من حارس النصر أحمد شامبيه، لكن الوحدة عاد بعدها، وعن طريق اللاعب نفسه، ليحرز هدفاً من متابعة رأسية في الدقيقة 49. وفي ظل الهجوم الشرس من لاعبي النصر، نجح الوحدة في إحراز الهدف الثاني بعد هجمة معاكسة في الدقيقة 59، من تسديدة رائعة للكوري ميونغ لي، سكنت مرمى النصر. ونجح تيغالي في الوصول إلى المرمى، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف. وفي الدقيقة 91 نجح النصر في إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلي المقيم جيسوس، من ركلة ركنية ومتابعة داخل منطقة الجزاء. وفي أغرب فرص المباراة ضيع كواس هدفاً محققاً في الدقيقة 93.

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