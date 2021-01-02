المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لوم

قال لاعب إن اللوم الذي كان يتلقاه من المدرب أفقده التركيز أثناء المباراة المهمة. وأشار إلى أن ذلك أثر عليه سلباً بشكل كبير، وقلل من عطائه وزملائه، وكان أحد أسباب الهزيمة.

تبديل

أوضح لاعب خسر فريقه مباراة مهمة في دوري الخليج العربي أن سبب عدم تحقيقه الإضافة الفنية المتوقعة، يعود إلى إشراكه في مركز لم يلعب به سابقاً، ولا يجيد العطاء فيه.

تراجع

تراجع المسؤول الإداري بأحد أندية دوري الخليج العربي عن توصية سابقة كان قد تقدم بها لإدارة النادي للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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