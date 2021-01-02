4 أهداف برازيلية تفرض التعادل على الوصل وشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدفين، لينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام الوصل، في لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، في ختام مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ليرفع كل من الفريقين رصيده إلى 16 نقطة.

شهدت بداية اللقاء إثارة كبيرة، بعدما أحرز الوصل الهدف الأول في توقيت مبكر من هجمة منظمة، وصلت إلى عبدالرحمن صالح الذي لعب كرة عرضية، وأكملها البرازيلي جواو فيغريدو في المرمى (3)، قبل أن يتلقى «الإمبراطور» ضربة موجعة، بعدما قرر الحكم أحمد عيسى طرد عبدالرحمن صالح، بداعي تدخله بقوة ضد لاعب شباب الأهلي ماجد حسن (8). ورغم النقص العددي، أضاف جواو فيغريدو الهدف الثاني، بعدما لعب البرازيلي رونالدو مينديز ركلة حرة مباشرة، وقابلها فيغريدو من لمسة واحدة على يمين ماجد ناصر (14)، بينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة محمد جمعة بيليه، بعد كرة مشتركة مع سالم العزيزي (20)، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو ويقرر إلغاء ركلة الجزاء. أما الشوط الثاني فشهد بداية قوية من شباب الأهلي الذي عاد إلى اللقاء، بعدما أحرز إدواردو هدفين في الدقيقتين 49 و56، ورغم أفضلية شباب الأهلي إلا أن تألق دفاع الوصل أسهم في انتهاء المباراة بالتعادل.

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