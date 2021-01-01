البطائح يهزم الذيد ويعزز صدارة "الهواة" بالنقطة 18

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز اليوم فريق البطائح على ضيفه الذيد بهدف نظيف سجله البرازيلي أليكس في الدقيقة 50، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى، ليصل إلى النقطة 18 في صدارة البطولة، بينما واصل الذيد تواجده في المركز الأخير بنقطة واحدة. وشهدت المباراة طرد لاعبين من الذيد هما ماجد جمعة ومايد الزعابي.

وفي مباراة مهمة اخرى فاز الحمرية على دبا الحصن بهدف مقابل لاشيء سجله وليد احمد 64، ليصبح رصيد الحمرية 9 نقاط في المركز الخامس، بينما دبا الحصن بـ11 نقطة في المركز الرابع. وفاز مسافي على العربي باربعة اهداف مقابل هدف واحد. وسجل لمسافي حمد سعيد 26 والايفواري ديلان 49 و56، وعبيد راشد 80، بينما سجل للعربي البرازيلي باولو سيلفا 36. وأصبح لدى مسافي 12 نقطة في المركز الثاني، والعربي بست نقاط.

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