الوحدة يسعى لرد دين «الكأس» إلى النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض النصر مواجهة من العيار الثقيل أمام الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، وقبل توقف طويل يستمر أسبوعين، بسبب تجمع المنتخب، وذلك عند الساعة 17:00 مساءً في استاد آل مكتوم. ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لأهداف مختلفة، إذ يبحث صاحب الأرض عن البقاء ضمن فرق المقدمة، بينما يسعى الوحدة إلى مكان في مربع الكبار، بعد أن استقر في المركز السادس بـ18 نقطة، وكذلك إلى رد دين الكأس، بعد أن كان النصر وراء وداع العنابي المبكر للمسابقة في دور الـ16 حين خسر أمامه بركلات الترجيح.

وكان النصر نجح في الفوز على الظفرة في المباراة الماضية بنتيجة 2-صفر، بينما حقق الوحدة الفوز على الفجيرة 2-1، ما يجعل مباراة اليوم من دون ضغوط النتائج، أو إصابات بشكل مؤثر على الفريقين.

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