انتصارات الجزيرة تتوقف في العين وتهدي الشارقة صدارة 2020

المصدر: معاذ كمبال - العين

سقط فريق الجزيرة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مستضيفه فريق العين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء كان يتطلع فيه الفريق الضيف لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة.

وفرضت النتيجة على فريق الجزيرة التراجع نقطتين عن الشارقة الذي استطاع أن ينهي عام 2020 في صدارة المنافسة برصيد 29 بفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الثاني الذي رفع رصيده إلى 27، بينما وضع العين النقطة 20 في رصيده محتفظاً بالمركز الخامس.

وكان فريق العين يأمل في تحقيق فوزه الأول منذ خمس سنوات، على الجزيرة في استاد هزاع بن زايد لكن التعادل في لقاء اليوم جعل العقدة تتواصل لعام إضافي، إذ أن أخر انتصار للعين يعود ليوم 30 أكتوبر 2015 حينما انتصر وقتها بهدفين نظيفين.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدفين نظيفين بواسطة المتألق كايو كانيدو في الدقيقتين 23 و37 لكن الفريق اضطر لخوض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد تلقي لاعب المحور يحيى نادر البطاقة الصفراء الثانية في غضون دقيقتين فقط.

واستفاد لاعبو الجزيرة من النقص العددي في صفوف العين ونجحوا في تسجيل هدفي التعادل في دقيقتين فقط بواسطة برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 61 واللاعب خلفان مبارك في الدقيقة 63.

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