برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص ينطلق 6 يناير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يطلق مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الفترة من السادس من يناير المقبل وحتى الـ20 من الشهر نفسه، المرحلة الثالثة من برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص افتراضياً، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة. وقال المجلس في بيان صحافي: «تركز محاور المرحلة الثالثة على تأهيل مدربي الريشة الطائرة، وفقاً للمعايير التدريبية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وسيكون البرنامج لمنتسبي الأندية والمراكز الرياضية والهيئات التعليمية بالشارقة».

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