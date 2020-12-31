العين يطلب فك عقدة السنوات الـ 5 أمام الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يسعى العين اليوم إلى تحقيق فوزه الأول منذ خمس سنوات، على الجزيرة في استاد هزاع بن زايد، في الساعة الثامنة مساء، بالجولة 12 لدوري الخليج العربي. ومنذ أن انتصر العين في 30 أكتوبر 2015 بهدفين نظيفين على الجزيرة، فشل في تكرار الأمر طوال اللقاءات الأربعة اللاحقة، التي أقيمت على الملعب نفسه، وشهدت تفوقاً للضيوف بالفوز في مواجهتين، بينما أجبروا «البنفسج» على التعادل في لقاءين.

ولا بديل أمام «الزعيم»، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، سوى تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعد أن فرط في نقطتين مهمتين على أرضه في الجولة الماضية أمام كلباء، ما وسّع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين المتصدرين الشارقة والجزيرة.

في المقابل، يدخل الجزيرة المواجهة بمعنويات عالية في ظل الانتصارات المتتالية، وفي رصيده 26 نقطة.

ويرغب في تسجيل الانتصار السابع على التوالي، بعد أن فاز في الجولة الأخيرة على عجمان بثلاثية، وقبلها على الوصل والوحدة والفجيرة، وحتا وشباب الأهلي.

وسيتوجب على مدربه، الهولندي كايزر، اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء، وتعويض الغياب المؤثر في الدفاع للصربي كوسانوفيتش.

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