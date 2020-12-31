الشارقة يهدد «البرتقالي» بالهزيمة الـتاسعة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض الشارقة، في الخامسة من مساء اليوم، على ملعبه، مواجهة مهمة أمام ضيفه عجمان، ضمن مباريات الجولة 12 لدوري الخليج العربي. وفي الوقت الذي يبحث الشارقة عن النقطة 29، وانتظار تعثر شريكه في القمة الجزيرة، الذي يلتقي اليوم أيضاً العين، يخشى عجمان تلقي الهزيمة التاسعة، حيث يملك ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، ولم يفرح بأي فوز حتى الآن.

واعتاد عجمان تحقيق نتائج إيجابية أمام الشارقة، إذ تعادل معه في المباراة الوحيدة بالموسم الماضي الملغى. ويعول مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، على الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز الأخير على حتا في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم أنه جاء بصعوبة كبيرة، إذ حافظ على مكانه في الصدارة متقدماً على الجزيرة بالمواجهات المباشرة.

في المقابل يمرّ عجمان بظروف صعبة ويخوض المباراة من دون عناصر أساسية، وبات مهدداً بشدة بالهبوط في ظل استمرار النتائج المخيبة، آخرها من الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة.

ويعيش مدرب «البرتقالي»، أيمن الرمادي، ضغطاً كبيراً، وسبق أن وجّه انتقادات حادة إلى لاعبيه الأجانب تحديداً، بسبب تواضع مستواهم، وعقمهم التهديفي منذ بداية الموسم الجاري.

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