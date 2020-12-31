النصر يزاحم العين على الياباني ناكاجيما

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «إي بولا» البرتغالية عن دخول نادي النصر منافساً رئيساً للعين على التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي، الياباني، شويا ناكاجيما، خلال فترة الانتقالات الشتوية، المقرر انطلاقها يوم الخامس من يناير المقبل، وتستمر حتى مطلع شهر فبراير، وفي حال انتقل ناكاجيما إلى دوري الخليج العربي، سيصبح ثاني لاعب ياباني بعد مدافع العين الحالي، تسوكاسا شيوتاني.

وذكرت الصحيفة أن نادي العين الذي يتولى تدريبه مدافع فريق بورتو السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، مهتم بالتعاقد مع اللاعب، كما أن النصر هو الآخر يهتم بالحصول على خدمات اللاعب ذاته، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بورتو يدرك أن كلاً من العين والنصر يرغبان بشدة في الحصول على توقيع اللاعب.

وكانت «الإمارات اليوم» كشفت، في منتصف الشهر الجاري، عن اهتمام أندية دوري الخليج العربي بخدمات اللاعب الياباني الذي لم يخض أكثر من 28 مباراة في موسم 2019-2020 الماضي، وسجل هدفاً يتيماً في بطولة كأس البرتغال.

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