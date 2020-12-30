النصر يزاحم العين على مهاجم ياباني

المصدر: العين-الإمارات اليوم.

علمت "الامارات اليوم" أن نادي النصر دخل كمنافس رئيسي للعين على التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي، الياباني شويا ناكاجيما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى مطلع شهر فبراير.

واصبح كل من العين والنصر يرغبان بشدة في الحصول على توقيع اللاعب ناكاجيما (24 عاما).

وكانت "الإمارات اليوم" كشفت في منتصف الشهر الحالي عن اهتمام أندية دوري الخليج العربي على خدمات اللاعب الياباني الذي خاض 28 مباراةً في موسم 2019-2020 الماضي وسجل هدفا يتيما وكان في بطولة كأس البرتغال.

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