لاعب برازيلي في طريقه إلى الوحدة الإماراتي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اقترب اللاعب البرازيلي جواو ماركوس من الانضمام إلى نادي الوحدة الاماراتي خلال فترة الانتقالات المقبلة المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للدفاع عن ألوان "العنابي" في مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي بكرة القدم.

وعلمت "الامارات اليوم" أن عقد ماركوس ينتهي اليوم (الأربعاء) مع فريقه غوياس البرازيلي الذي حاول تمديد العقد مع اللاعب لكنه رفض رغبة في الانضمام إلى الوحدة.

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