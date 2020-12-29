كايو: لا قيمة للمقارنة في المواجهات المباشرة لخورفكان والفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قلل مدرب خورفكان البرازيلي كايو من قيمة المقارنة في المواجهات المباشرة بين فريقه والفجيرة، وقال في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الفجيرة الخميس، انه لايريد ان يتحدث عن تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين. وتابع: المباراة انها ستكون صعبة جدا ما يتطلب ان يكون جميع افراد الفريق جاهزين.

وأكد أنه يدرك أهمية وقيمة نقاط هذه المباراة، والتأثير الذي ستتركه على ترتيب فرق الدوري، اذ يبلغ رصيد خورفكان 8 نقاط في المركز 11، بينما يبلغ رصيد الفجيرة 7 نقاط بالمركز 12.

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