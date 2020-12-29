لاعبو عجمان يتعهدون بفتح صفحة جديدة في الدوري.. والبداية أمام الشارقة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تعاهد لاعبو عجمان على فتح صفحة جديدة في بطولة الدوري، وكسر سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها البرتقالي في المسابقة، الأمر الذي جعله يقبع في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط فقط من 11 مباراة.

وعقد الجهاز الفني، بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، اجتماعاً مع اللاعبين، بحضور المشرف العام على الفريق، عبدالله الشحي، إذ شدد الرمادي على أن نتائج الفريق لا تليق على الإطلاق بالأداء الذي يقدمه البرتقالي، منبهاً إلى أن الأخطاء الفردية التي يقع فيها بعض اللاعبين هي التي تسببت في استقبال الأهداف.

من جانبه، أكد لاعب خط وسط عجمان، محمد الشحي أن لاعبي عجمان تعاهدوا على أن يقدموا الأقوى والأفضل في المواجهات المقبلة، بداية من مباراة الشارقة في الجولة 12.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عجمان أثبت قدرته على مجاراة الفرق الكبيرة، ولولا سوء الحظ الذي لازم الفريق في بعض الدقائق من مباراة الجزيرة لكان بالإمكان أن نعود بنتيجة إيجابية».

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