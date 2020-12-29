محمد عبيد: لا أرغب في اللعب مع فريق لا ينافس.. لأنني أتصدر الدوري

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف لاعب فريق النصر لكرة الصالات، محمد عبيد، أنه يفكر جدياً في العودة إلى الملاعب العشبية، وأنه تلقى عرضين للعب في دوري الدرجة الأولى، لكنهما ليسا من فرق المربع الذهبي. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فضّلت التريث، لأنني لا أرغب في اللعب مع فريق لا ينافس، وأنا قادم من فريق يتصدر دوري الصالات، وبرأيي لو حدث ذلك سأخسر الكثير».

ويعتبر محمد عبيد من أبرز نجوم الموسم الحالي عطاءً وأهدافاً وتأثيراً في نتائج العميد الذي يتصدر ترتيب بطولة دوري الصالات، فضلاً عن إحرازه كأس الإمارات مطلع الموسم الحالي.

وكان محمد عبيد لاعباً متميزاً في الملاعب العشبية التي تعود به إلى عام 2008، عندما كان يلعب للفريق الأول بنادي شباب الأهلي، وقاده للانضمام إلى منتخب الشباب الفائز بقيادة مهدي علي بكأس آسيا، كما يعرف في الصالات بأنه هداف الثواني الأخيرة.

وعبّر محمد عبيد عن حزنه كونه لم يستمر في الملاعب العشبية، ما أفقده فرصة الظهور إلى جانب زملائه عموري وعلي مبخوت وأحمد خليل. وتالياً نص الحوار مع «الإمارات اليوم»:

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