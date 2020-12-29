المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مردود

لاحظ مسؤولون في أحد الأندية ضعف مردود اللاعب الأجنبي في التدريبات والمباريات، بعد أن تأكد أنه سيكون خارج الحسابات في الانتقالات الشتوية، الأمر الذي دفع المدرب إلى استبعاده من المباريات المقبلة.

عروض

قال لاعب في نادٍ محترف إنه بعد نهاية معظم المباريات، يتلقى إشادة الفريق المنافس، ودعوة إلى الانضمام إليه، لكنه لم يحصل حتى الآن على أي عرض رسمي، لتبقى الإشادة «كلاماً في كلام».

رفض

رفض إداري محنك الإعلان بنفسه عن خبر إقالة مدرب الفريق الأول، حفاظاً على العلاقات المتينة التي تربطه بالمدرب، ولأنه شعر بأن «ناقل الخبر متّهم حتى تثبت براءته».

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