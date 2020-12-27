المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ماجد

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الشارقة ماجد سرور، تلقى عرضاً ضخماً من أحد أندية دبي للتوقيع له خلال الانتقالات الشتوية، خصوصاً أن اللاعب سيدخل فترة الستة أشهر الأخيرة، ولم يجدد مع فريقه.

ماتويدي

يزور لاعب منتخب فرنسا ونادي إنتر ميامي الأميركي، بليز ماتويدي، دبي حالياً، بمناسبة أعياد الميلاد، إذ نشرت الصفحة الخاصة بمزرعة «فام بارك» في دبي، صورة للاعب يوفنتوس السابق أثناء زيارته لمرافق خاصة بها.

انتقال

يدرس لاعب مميز في أحد فرق كرة الصالات عرضاً وصله من أحد أندية الدرجة الأولى لتمثيله في مسابقات الملاعب العشبية، مؤكداً أنه يبحث العرض بجدية، ويجتهد للجمع بين اللعبتين، إذا سمحت اللوائح بذلك.

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