الوصل يشكو «الصافرة» و«الفار» للتحكيم الرياضي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تقدمها بشكوى رسمية إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ضد الطاقم التحكيمي، وحكام تقنية الفيديو في مباراة الوصل وبني ياس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، التي خسرها «الإمبراطور» بهدف دون رد، وودع البطولة.

وتركزت شكوى الوصل على واقعة طرد لاعب الفريق فابيو دي ليما، خلال تلك المباراة، خصوصاً أن «الإمبراطور» لا يستطيع التقدم باعتراض لإلغاء الطرد، لأن لائحة كأس رئيس الدولة لا تضمن هذا الأمر، مثلما يحدث في بطولات دوري الخليج العربي، التي شهدت إلغاء حالتي طرد اللاعبين: بندر الأحبابي من العين، وراكان عبدالله من عجمان، في الجولة العاشرة.

من جانبه، أكد مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان، أن جهوده في الفترة المقبلة ستنصب على بناء فريق، يتمكن من المنافسة في البطولات مستقبلاً، ووصف المباراة التي فاز فيها الوصل على مستضيفه خورفكان بهدف نظيف، أول من أمس، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي بأنها كانت صعبة، وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أشعر بالسعادة لنتيجة المباراة وللمردود الفني، وما يسعدني أكثر أننا كنا نحتاج لتحقيق الفوز، وتمكنا من تحقيقه في مباراة قوية وصعبة ومهمة في آنٍ».

بدوره، أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أن فريقه أهدر أربع فرص أكيدة لتسجيل الأهداف، وقال في مؤتمر صحافي: «الوصل سجل هدف الفوز من فرصة واحدة أتيحت له».

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