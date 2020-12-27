المدفع: الألعاب الفردية في الشارقة لا تقل أهمية عن الجماعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي المدفع، يرافقه رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، أبطال فريق التايكواندو، الذي يستعد لخوض بطولة الإمارات المفتوحة مطلع الشهر المقبل.

وقال بيان صحافي: «أشاد رئيس مجلس إدارة النادي بالنتائج الجيدة، التي ظل يحققها فريق التايكواندو، وسيطرته على البطولات، مثنياً على أداء المنظومة من جهاز إداري وفني ولاعبين، مبيناً أن النادي يفخر بهذه الإنجازات، ويطمح لإضافة المزيد».

وأوضح المدفع أن الألعاب الفردية لا تقل أهمية عن الجماعية، ومسؤوليتنا الارتقاء بها على الصعيد العالمي، مؤكداً أن جميع الألعاب في نادي الشارقة محل اهتمام مجلس الإدارة، الذي يعمل على تطويرها وتوفير كل سبل النجاح لها.

وأضاف المدفع أن مشاركة لاعبي النادي في المحافل الدولية أمر مهم، كما أن تمثيل المنتخب، ورفع علم الدولة، والوصول إلى منصات التتويج، غاية يطمح النادي للوصول إليها.

من جانبه أكد المهندس رئيس إدارة الألعاب الفردية، سليمان الهاجري، أن نادي الشارقة يمتلك لاعبين أبطال في كل منتخبات الدولة للألعاب الفردية، وأبطال التايكواندو يسيطرون على تشكيلة المنتخب، مبيناً أن الفريق حقق نجاحاً لافتاً على المستوى المحلي ومسيطر على جميع البطولات المطروحة، علاوة على حصوله على مراكز وميداليات في بطولات دولية مصنفة.

علي المدفع:

• تمثيل المنتخب والوصول لمنصات التتويج غاية يطمح النادي في الوصول إليها.

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