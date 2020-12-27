رازوفيتش: تراجع الوحدة أمام الفجيرة لظروف ذهنية ونفسية

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

فسر مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني بمباراته ضد الفجيرة، في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، إلى النواحي الذهنية والنفسية للاعبيه الشبان، للحفاظ على تقدمهم بعد تسجيل هدفين في الشوط الأول.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا أمر طبيعي، في ظل نقص الخبرات لدى اللاعبين الشبان، الذين تم الزج بهم في المباراة، هم مستقبل رائع للنادي وعلينا أن ندعمهم في كل مشاركة، لأنهم يستحقون أن يوجدوا في نادٍ كبير مثل الوحدة».

وأضاف: «كان الأهم في تلك المباراة أن نحصد النقاط الثلاث ونكسر سلسلة النتائج السلبية، أعتقد أن الفريق سيكون له شكل مختلف وأفضل بعد عودة اللاعبين الأساسيين، الذين غابوا في الفترة السابقة لظروف الإصابات وغيرها». من جانبه، قال مدرب الفجيرة، الصربي غوران، إن فريقه ظهر بصورتين مختلفتين أمام الوحدة، مشدداً على أن الاكتفاء بأداء 45 دقيقة ليس كافياً، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم الوحدة.

وقال: «لعبنا في الشوط الأول من دون تركيز واستقبلنا هدفين، ما زاد الأمور علينا في الشوط الثاني، رغم الأفضلية المطلقة التي كنا عليها في الشوط الثاني، عموماً سنعمل على إصلاح العيوب التي ظهرت في تلك المباراة، وسنتطلع للعمل بصورة أفضل في المباريات المقبلة».

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