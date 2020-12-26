خطأ شيوتاني يسقط العين في فخ التعادل

المصدر: معاذ كمبال- العين

سجل اللاعب الياباني، تسوكاسا شيوتاني هدفاً في مرماه للمباراة الثانية على التوالي ليتسبب في تعادل العين أمامم ضيفه اتحاد كلباء1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ليصل رصيد العين إلى النقطة 19، في حين رفع اتحاد كلباء رصيده إلى النقطة 18.

وكان شيوتاني قد سجل في المباراة الماضية في مواجهة النصر لكن من حسن حظ اللاعب الياباني أن النتيجة كانت تشير وقتها لتقدم «الزعيم» بهدفين نظيفين حينما سجل بالخطأ، غير أن الهدف الذي سجله أمس كلف فريقه خسارة نقطتين مهمتين كانت كفيلة بإبقاء الفريق قريباً من الشارقة المتصدر.

وجاء الهدف العكسي في الوقت الذي كان فيه العين رامياً بكل ثقله في الجانب الهجومي في محاولة لتأمين هدفه الوحيد الذي سجله وهو ما جعل معظم لاعبيه يتقدمون للأمام لكن لاعبو اتحاد كلباء كانوا يعتمدون على الهجمات المرتدة للخروج من تحت الضغط العيناوي وهو ما أثمر عن نجاحهم في تسجيل هدف التعادل بعد أن أخطأ المدافع شيوتاني خلال محاولته إبعاد تسديدة البديل أحمد جشك لتستقر الكرة في شباك خالد عيسى في الدقيقة 69.

وأهدر لاعبو العين عدداً من الفرص في الشوط الأول التي حصل عليها الفريق الذي كان مسيطراً على مجريات اللقاء لفترات طويلة وسنحت للاعبيه مجموعة من الفرص في حين استثمروا واحدة فقط في الدقيقة 29 حينما تابع الأنغولي ويلسون ادواردو الكرة العرضية التي سددها سالم عبدالله ووضع الكرة في الشباك مسجلاً هدف التقدم للفريق.

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