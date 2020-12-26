بديل ليما يقود الوصل للفوز على خورفكان

ونجح اللاعب ناصر محمود والذي شارك بدلا عن البرازيلي فابيو ليما ان يشغل مركزه بشكل مميز وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

بالمقابل ظهر خورفكان بشكل جيد في المباراة بعد ان شن هجمات عديدة امام مرمى الوصل الا ان الحظ لم يبتسم له لتسجيل الاهداف لبسالة حارس مرمى الوصل حميد عبد الله، وكاد خورفكان ان يسجل هدف السبق عن طريق البرازيلي رافائيل جوميريس في الدقيقة (19) عندما تمكن من الاستفادة من كرة وصلته من فوزي فايز سددها برأسه وتخطت كرته حارس الوصل حميد عبد الله باتجاه الشباك قبل ان يبعدها الغاني جورج دوبنج في اللحظات الاخيرة الى ضربة ركنية.

سجل الوصل هدف المباراة عن طريق اللاعب ناصر محمود بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء (36) واحتاج حكم المباراة الى تقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف لثلاث دقائق تقريبا قبل ان يحتسب الهدف بسبب الشك بوجود حالة تسلل.