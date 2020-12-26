دبا الحصن يهزم العروبة ويصعد إلى «وصافة الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز دبا الحصن على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، ليصعد دبا الحصن إلى الوصافة مؤقتاً، برصيد (11) نقطة والعروبة (5) في المركز التاسع.

وسجل أهداف دبا الحصن العماني محمد المربوعي (45+2) والجزائري سيد عواج (51)، والنيجيري إبراهيم مصطفى (82)، بينما سجل للعروبة البرازيلي رودريغو سيلفا (54).

وفاز العربي على مضيفه التعاون بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيكيوس لويس (57)، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة شعم في رأس الخيمة، وهو أول انتصار للعربي الذي أصبح رصيده (6) نقاط بالمركز السادس، بينما بقي رصيد التعاون (7) نقاط بالمركز الخامس.

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات بالغة الأهمية، يلتقي فيها مسافي مع دبا الفجيرة، والإمارات مع الحمرية، ومصفوت مع متصدر دوري الهواة فريق البطائح الساعي لتعزيز القمة.

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