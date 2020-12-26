الشارقة يكسر عقدة حتا ويعزز الصدارة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تخطى فريق الشارقة، أمس، عقدة حتا على ملعب الأخير، بعدما فاز عليه 3-2، ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ليحافظ الشارقة على صدارته بالنقطة 26. وعانى «الملك» في مناسبات عدة سابقة عقبة حتا. في المقابل، ظل رصيد «الإعصار» عند نقطة واحدة في قاع الترتيب. ويدين الشارقة بالفوز للهداف البرازيلي ويلتون سواريز، الذي أحرز هدفين من الثلاثة.

ونجح حتا في إحراج الشارقة بالشوط الأول بمستوى فني رائع، وأضاع هدفين في بداية المباراة عن طريق كيفن ألكسندر، الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء منفرداً، وسدد الكرة أعلى العارضة، وكرر اللاعب نفسه محاولته في الدقيقة 27، بكرة رأسية أخرجها الحارس المتألق عادل الحوسني، من تحت العارضة بصعوبة، قبل أن تتخطى خط المرمى.

وبعد 30 دقيقة، نجح قائد الشارقة، شاهين عبدالرحمن، في إحراز الهدف الأول من رأسية رائعة، لكن رد حتا جاء سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق سعيد جاسم.

ومن هجمة منظمة ومهارة للحسين صالح، راوغ بمهارة ووصل إلى داخل الجزاء، واصطدمت تسديدته بقدم مدافع الشارقة عبدالله غانم الذي سجل بالخطأ في مرماه، معلناً عن الهدف الثاني لحتا في الدقيقة 45، ليتقدم 2-1. لكن ويلتون سواريز رفض أن يخرج الشارقة متأخراً في الشوط الأول، ونجح في إحراز هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، تمكن ويلتون سواريز من إحراز الهدف الثالث من كرة رأسية رائعة وصلت إليه من إيغور كورنادو، في الدقيقة 66، لتنتهي بذلك المباراة بفوز «الملك».

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