165 درّاجاً يشاركون اليوم في سباق كلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يشهد كورنيش مدينة كلباء، في الساعة الثامنة من صباح اليوم، منافسات ثاني سباقات الموسم الرسمي المحلي لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ويقام السباق لمسافة 87 كم، حيث الانطلاقة والختام بكورنيش كلباء، ويضم قرابة 165 دراجاً يمثلون خمس فئات، تخص الكبار الذين يمثلون الأندية المحلية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، والشباب تحت 23 سنة في الأندية نفسها، والهواة المواطنين فوق 40 سنة، ثم الهواة المواطنين تحت 40 سنة، وفئة المقيمين.

وكانت مدينة أم القيوين شهدت تنظيم أول سباقات الموسم المحلي، السبت الماضي، بمشاركة قياسية تجاوزت 160 دراجاً مثلوا كل الفئات، وشهدت المنافسات قمة الإثارة والجاهزية لجميع المشاركين، وبصفة خاصة دراجو الأندية الذين حسموا صدارة فئتي الرجال والشباب تحت 23 سنة.

ووعد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي، بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم، بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة تناسب الجميع، مشيراً إلى أن «فئة الهواة، من مواطنين ومقيمين، ستسهم في مزيد من كسب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية».

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