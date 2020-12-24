تدريب مشترك بين حمدان بن محمد ورونالدو

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام"، صورة تجمعه خلال تدريب مشترك مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أثناء وجود لاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً في دبي، حيث يستعد لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يقام 27 الجاري، وكذلك حفل جوائز "دبي غلوب سوكر".

ويمضي رونالدو حاليا إجازة قصيرة لنهاية العام في دبي، حيث دأب على زيارة "دانة الدنيا" باستمرار مع عائلته، وأبدى مرارا انبهاره بالمدينة.

وعلق رونالدو على الصورة قائلاً: " دائماً من دواعي سروري أن أراك أخي"، وذلك أثناء خوض رونالدو بعض التدريبات في مجمع ناس الرياضي في ند الشبا مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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