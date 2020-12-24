رونالدو يتحدث من دبي عن أسرار بقائه في القمة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكّد مجلس دبي الرياضي، مشاركة قائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي، كريستيانو رونالدو، متحدثاً في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأحد المقبل، بفندق أرماني في «برج خليفة».

وقال المجلس في بيان صحافي إن رونالدو يمثل نموذجاً عالمياً مدهشاً في كيفية البقاء على القمة والمنافسة على جميع الألقاب رغم التقدم في العمر وقوة المنافسة في مختلف البطولات، إذ يعد الأفضل للحديث عن موضوع يرتبط بشعار المؤتمر لهذا العام، وهو «كرة القدم في القمة».

وأضاف البيان أن النجم البرتغالي سيتحدث في احدى جلسات المؤتمر عن سر البقاء في القمة لسنوات طوال على المستوى الفردي، وكذلك العمل الجماعي الرائع الذي يقوم به مع زملائه، اذ يلعب رونالدو دور القائد في الملعب والمحفز للاعبين، إلى جانب دوره في بناء وإنهاء الهجمات وتحقيق الانتصارات.

وشدد على أن أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية ارتبط بعلاقة وطيدة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وقد شارك في مرات عدة كمتحدث في جلسات المؤتمر عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمسيرته الكروية الرائعة وانجازاته الكبيرة على المستوى الفردي، ومع الفرق المختلفة التي ارتدى قمصانها ونال ألقاب البطولات المحلية والأوروبية والعالمية معها.

ويحضر كريستيانو رونالدو إلى دبي استعداداً للمشاركة في المؤتمر، وكذلك لحضور حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» في تأكيد على مكانة المؤتمر والجائزة، وحرصه على الوجود في دبي كل عام ولقاء المسؤولين والمختصين بكرة القدم، إلى جانب الاستمتاع بإجازة مع عائلته في ربوع دبي ومختلف المناطق السياحية في البر والبحر وفي وسط المدينة أو قلب الصحراء.

وسترتبط زيارة رونالدو الحالية مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتقدم لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها وجميع الزائرين من مختلف دول العالم، الفرصة للتعرف الى جمال مناطق الدولة التي تضم تنوعاً بين أسلوب الحياة العصرية الحديثة وبين التراث العريق، وكذلك بين جمال المدن وتفرد منشآتها السياحية وتخطيط شوارعها ومناطقها المختلفة، وجمال الطبيعة الصحراوية والجبلية التي تضمها، وجهود أبنائها لتحويل جميع المناطق إلى واجهات جذب سياحي رائعة.

ويتطلع جمهور الكرة في الدولة والعالم لمشاهدة كريستيانو رونالدو والهداف البولندي الشهير ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ في مكان واحد، إذ نجح مجلس دبي الرياضي في الجمع بين النجمين الكبيرين في مكان واحد وحدث واحد، هو مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، كما سيكون إلى جوارهما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني أنفانتينو، ونجوم آخرون سيتم الإعلان عنهم خلال الساعات المقبلة.

وينظم مجلس دبي الحدثين، بحضور قيادات الرياضة وصنّاع القرار ونجوم الكرة من داخل الدولة وخارجها، وممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي.

• يحضر أيضاً جوائز «دبي غلوب سوكر» مع أفضل لاعب في العالم البولندي ليفاندوفسكي.

• مؤتمر دبي الرياضي الدولي يقام 27 الجاري، وتم تأكيد مشاركة رونالدو وأنفانتينو وليفاندوفسكي، وسيعلن المجلس خلال الساعات المقبلة عن أسماء أخرى.

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