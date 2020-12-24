اتفاقية تعاون بين «لجنة مكافحة المنشطات» وجامعة الخليج الطبية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وقّعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج الطبية في مقر الجامعة في عجمان، أول من أمس، بهدف التعاون لجعل القطاع الرياضي بيئة خالية من المنشطات. وقالت اللجنة في بيان صحافي إن الاتفاقية تأتي ضمن خططها لتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الوطنية لتطوير منظومة العمل وتبادل الخبرات وإعداد الكوادر. وحضر توقيع الاتفاقية من جانب اللجنة، نائب الرئيس فيصل حاجي، وعدد من الأعضاء، وكذلك مدير الجامعة البروفيسور حسام حمدي.

وتنص الاتفاقية على تقديم اللجنة دورات علمية للطلبة في كلية الصيدلة بالجامعة في مجال مكافحة المنشطات وتعزيز البحوث العلمية وتبادل الخبرات، إلى جانب إعداد كوادر من الطلاب قادرة على التعامل مع فحوص المنشطات والقيام بها.

• تنص على تقديم اللجنة دورات علمية للطلبة في كلية الصيدلة بالجامعة.

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