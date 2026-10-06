الإمارات أول دولة عربية تنضم إلى اللجنة العلمية لأبحاث أنتاركتيكا "SCAR"

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا (SCAR) بصفتها عضوا منتسبا، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنضم إلى هذه الهيئة العلمية الدولية منذ تأسيسها قبل 68 عاماً.

كانت عضوية دولة الإمارات قد اعتُمدت رسمياً في أغسطس 2026، خلال اجتماعات مندوبي اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية، التي عُقدت عقب المؤتمر الثاني عشر للعلوم المفتوحة التابع للجنة في أوسلو، النرويج.

وتتولى اللجنة العلمية لأبحاث أنتاركتيكا تنسيق البحوث العلمية الدولية في القارة القطبية الجنوبية، وتقدم المشورة العلمية المستقلة التي تسهم في دعم منظومة حوكمة القارة القطبية الجنوبية وفي التقييمات العالمية للمناخ.

وتربط العضوية مجتمع الأبحاث القطبية في دولة الإمارات بشبكة دولية من العلماء والمؤسسات البحثية التي تعمل على تعزيز فهم القارة القطبية الجنوبية ودورها في النظام المناخي العالمي.

وستتم مشاركة دولة الإمارات في اللجنة من خلال برنامج الإمارات القطبي ومركز البحوث القطبية في جامعة خليفة ويعمل الباحثون في الدولة على تطوير الخبرات والقدرات الوطنية، بالتعاون مع برامج قطبية دولية، في مجالات الرصد البيئي والبحوث الميدانية في القارة القطبية الجنوبية.

وقالت رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الإمارات القطبي مريم بنت محمد المهيري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، محطة مهمة في مسيرة برنامج الإمارات القطبي، وتطوير قدراتنا الوطنية في مجال العلوم القطبية فالتقدم العلمي في المناطق القطبية يرتكز على التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات طويلة الأمد.

وأضافت أنه من خلال عضويتنا في اللجنة، نفتح آفاقاً جديدة أمام العلماء والباحثين الإماراتيين للإسهام في البحوث الدولية، والعمل إلى جانب مؤسسات علمية مرموقة، وبناء الخبرات التي تدعم الحضور المتنامي لدولة الإمارات في مجال العلوم القطبية.

وبصفتها عضواً منتسباً، سيتمكن الباحثون في دولة الإمارات من المشاركة في مجموعات البحث والخبراء الدولية التابعة للجنة، والتي تجمع متخصصين من مجالات علمية متعددة تشمل ديناميكيات الصفائح الجليدية، والتغيرات في المحيط الجنوبي، والتربة الصقيعية، والتاريخ الجيولوجي. وتتيح العضوية أيضا فرصاً للعلماء والباحثين الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية للاستفادة من منح اللجنة، وبرامج الإقامة البحثية، وبرامج التبادل العلمي الدولي.

وقال رئيس اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا (SCAR) غاري ويلسون: "يسر اللجنة العلمية لأبحاث أنتاركتيكا أن ترحب بدولة الإمارات العربية المتحدة عضواً منتسباً.. أَطلق برنامج الإمارات القطبي حتى اليوم عدداً من البرامج البحثية المهمة في القارة القطبية الجنوبية، ونتطلع إلى مشاركة الباحثين الإماراتيين في مختلف برامج اللجنة البحثية، وإلى تطوير جهود بحثية مشتركة تسهم في التصدي لتحديات ذات أهمية عالمية".

وقالت أستاذة علوم الأرض في جامعة خليفة الدكتورة عائشة السويدي: "نتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية على دعمهم وتقديرهم لطلب انضمام دولة الإمارات بصفتها عضوا منتسبا.. ومن خلال اللجنة، نتطلع إلى الإسهام في الأولويات العلمية المشتركة وبناء شراكات عابرة للحدود، انطلاقاً من روح التعاون التي تميز العمل في القارة القطبية الجنوبية وإلى جانب هذا المسار العلمي، نحرص على إشراك الفنانين ورواة القصص إلى جانب العلماء، ما يتيح نقل قصة القارة القطبية الجنوبية إلى مجتمعنا، كي لا تبقى محصورة في المختبرات ومراكز البحث".

وتولّى برنامج الإمارات القطبي إعداد ملف انضمام دولة الإمارات إلى اللجنة العلمية لأبحاث أنتاركتيكا، وتقديمه عبر مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجهة الممثلة للدولة في المجلس الدولي للعلوم.