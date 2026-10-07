الجامعة العربية تؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأربعاء، أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها.

جاء ذلك خلال استقبال فهمي، اليوم ، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء السابق الدكتور محمد اشتية، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وناقش المشاركون في اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

‏وأكد الأمين العام الأهمية التي توليها الجامعة العربية لوحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني.

‏وجدد الأمين العام التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للجامعة العربية، ودعمها لصمود ونضال الشعب الفلسطيني لتخطي المرحلة الراهنة، وما تنطوي عليه من تحديات إنسانية وسياسية وأمنية.