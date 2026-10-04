«مالية عجمان» تكرّم الفائزين بجائزة الأوراق البحثية التطبيقية

كرّمت دائرة المالية في عجمان، بالتعاون مع جامعة عجمان، الفائزين بجائزة الأوراق البحثية التطبيقية - ربيع 2026، تقديراً للبحوث المتميزة التي تناولت عدداً من القضايا المالية والاقتصادية المعاصرة، وتعزيزاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الحكومية، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى رؤى وحلول قابلة للتطوير والتطبيق.

وأكد مدير عام الدائرة، مروان أحمد آل علي، أن المبادرة تعكس التزام الدائرة بتشجيع الابتكار، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز كفاءة القرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وحصل على المركز الأول بحث «الأثر المالي والسياساتي لممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وجاء في المركز الثاني بحث «دور التكنولوجيا المالية ومبادرات السياسات في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة»، وكان المركز الثالث من نصيب بحث «أثر الذكاء الاصطناعي على جودة التدقيق المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وكرّمت الدائرة والجامعة الطلبة والباحثين الفائزين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والمشرفين، تقديراً لجهودهم في توجيه الطلبة وتطوير المشاريع البحثية والارتقاء بمخرجاتها.